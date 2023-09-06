القصيفي: توقيف مريم مجدولين اللحام مرفوض وسابقة لا نقبل بها بتاتاً

استنكرَ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي توقيف الصحافية مريم مجدولين اللحام، معتبراً أن ما حصل يُمثل سابقة لن يتمّ القبول بها بتاتاً.

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وفي بيانٍ له، اليوم الأربعاء، قال القصيفي: ""لطالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية. وبالتالي، وجوب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات".