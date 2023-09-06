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لبنان

لن تتوقعوا عُمره.. هذه صورة أحد مروّجي المخدرات في الشويفات!

Lebanon 24
06-09-2023 | 12:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم بمختلف أنواعها في كل المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدرات على طول المسلك الممتد ما بين منطقتَيْ الشويفات والحدت.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشفه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى ع. ر. أ. (من مواليد عام 2003، لبناني)، بتاريخ 31-8-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات بالجرم المشهود في الحدت، أثناء قيامه بترويج مواد مخدرة على متن دراجة آلية من دون لوحات، تم ضبطها.
 
بتفتيشه والدراجة، ضُبِطَ بحوزته كمية من مادة الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف وأصناف أخرى مخدرة، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات -التي اعترف أيضاً بتعاطيها- على عدد كبير من الزبائن على المسلك المذكور. 
 
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".
 
 
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