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لبنان

بعد توقيفها.. إخلاء سبيل الصحافية مريم مجدولين اللحام

Lebanon 24
06-09-2023 | 13:08
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أصدرَ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قراراً بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق، بعد توقيفها على خلفية "منشور" عن المحاكم الروحية، وأحال أوراق الملف على مكتب مكافحة المخدرات المركزي.
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لبنان

مريم مجدولين اللحام

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