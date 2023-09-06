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لبنان

كلامٌ يخصُّ لبنان.. ماكرون سيُبلغ السعودية بهذا الأمر!

Lebanon 24
06-09-2023 | 13:26
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قالت الصحافية اللبنانيَّة في فرنسا رندة تقيّ الدين إنَّ "الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مُتفائلٌ بنجاح مهمّة الموفد الخاص بلبنان جان إيف لودريان"، كاشفةً أنَّ الرئيس الفرنسي سيلتقي ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان قريباً وسيطلبُ منهُ دعم مهمَّة لودريان في لبنان. 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، نفت تقيّ الدين ما قيلَ عن عدم وجود دعمٍ من اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان لمهمّة لودريان، واصفة هذا الكلام بـ"الإختراعات اللبنانيّة"، وقالت: "لا صحة لكل ما يُقال في هذا الإطار، والتفاهمُ كان كبيراً خلال إجتماع اللجنة في الدوحة قبل نحو شهر وكان هناك دعمٌ للودريان". 
 
 
 
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