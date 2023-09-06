كلامٌ يخصُّ لبنان.. ماكرون سيُبلغ السعودية بهذا الأمر!

قالت الصحافية اللبنانيَّة في فرنسا رندة تقيّ الدين إنَّ "الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مُتفائلٌ بنجاح مهمّة الموفد الخاص بلبنان جان إيف لودريان"، كاشفةً أنَّ الرئيس الفرنسي سيلتقي ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان قريباً وسيطلبُ منهُ دعم مهمَّة لودريان في لبنان.

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