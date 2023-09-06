من الخارج.. هذا ما يتابعه الحريري

بدأت أوساطٌ في "تيار المستقبل" تتحدّثُ عن إمكانية عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان خلال وقتٍ قريب وذلك من أجلِ مواكبة شؤون حزبية تتعلق بـ"التيار" وأبرزها المؤتمر الخاص به الذي سينعقدُ خلال الفترة المُقبلة.

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