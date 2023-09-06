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لبنان

من الخارج.. هذا ما يتابعه الحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2023 | 13:31
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بدأت أوساطٌ في "تيار المستقبل" تتحدّثُ عن إمكانية عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان خلال وقتٍ قريب وذلك من أجلِ مواكبة شؤون حزبية تتعلق بـ"التيار" وأبرزها المؤتمر الخاص به الذي سينعقدُ خلال الفترة المُقبلة.
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وقالت المصادر إنَّ الحريري يُتابع كافة التفاصيل الحزبية من الخارج، مؤكدةً أنَّ الإتصالات مع المسؤولين الحزبين في "التيار" مُستمرة وذلك بغضّ النظر عن خطوة تعليق العمل السياسيّ، وأضافت: "صفوف التيار تنتظرُ عودة الحريري باعتبار أنها خطوة أساسية وتحملُ دلالات مهمة للمنتسبين والمحازبين والمُناصرين على حدّ سواء، كما أنّ عمل المستقبل ما زال قائماً ومستمراً في مجالات مختلفة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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