بلدية لبنانية تُواجه أصحاب المولدات.. هكذا تحرّكت ضدّهم!

أعلنت بلدية الغبيري في بيان، أنه "استكمالاً للائحة الاولى التي أرسلتها بلدية الغبيري الى المدعي العام المالي ووزارة الاقتصاد للادعاء على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، سيتمُّ إرسال لائحة إضافية تضمُّ مخالفين للتسعيرة ولائحة أخرى تضمّ أصحاب المولدات الذين يتقاضون بدل حد ادنى من الاستهلاك يفرضونه على المشتركين من دون وجه قانوني".

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