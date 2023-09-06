Advertisement

لبنان

إنجازٌ جديد.. لبنانيان يتألقان في بطولة آسيا للتايكواندو (صورة)

Lebanon 24
06-09-2023 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1104807-638296338582999694.jpg
Doc-P-1104807-638296338582999694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفع اللبنانيان كاريل إبراهيم وإدمون هاشم اسم لبنان عالياً في بطولة آسيا للتايكواندو، وذلك بإحراز الأول الميدالية الفضية والثاني الميدالية البرونزية عن فئة الفتيان والفتيات.
 
Advertisement
وتُقام هذه البطولة بتنظيمٍ من الإتحاد اللبناني للعبة برئاسة الدكتور حبيب ظريفة، وقد شكل اللاعبون اللبنانيون محطّ إهتمام المعنيين برياضة التايكواندو إنطلاقاً مما يتمتعون به من قدرات وكفاءات.
 
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ إبراهيم فازت بأول ميدالية لمنتخب لبنان ضمن البطولة التي كانت افتتحت مساء الأحد الفائت وتستمر حتى 13 أيلول الجاري على ملعب مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وبمشاركة 39 دولة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-09-06
17:05 | 2023-09-06
16:56 | 2023-09-06
16:50 | 2023-09-06
16:30 | 2023-09-06
15:53 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24