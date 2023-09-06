إنجازٌ جديد.. لبنانيان يتألقان في بطولة آسيا للتايكواندو (صورة)

رفع اللبنانيان كاريل إبراهيم وإدمون هاشم اسم لبنان عالياً في بطولة آسيا للتايكواندو، وذلك بإحراز الأول الميدالية الفضية والثاني الميدالية البرونزية عن فئة الفتيان والفتيات.

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وتُقام هذه البطولة بتنظيمٍ من الإتحاد اللبناني للعبة برئاسة الدكتور حبيب ظريفة، وقد شكل اللاعبون اللبنانيون محطّ إهتمام المعنيين برياضة التايكواندو إنطلاقاً مما يتمتعون به من قدرات وكفاءات.