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لبنان

"حماس" تُثمّن موقفاً لـ"حزب الله".. مسؤولٌ بارز يتحدّث

Lebanon 24
06-09-2023 | 15:47
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ثمّن الناطق الإعلامي باسم "حماس" حازم قاسم موقف "حزب الله" بعدم السماح للجيش الإسرائيلي باستهداف أي شخصية للمقاومة الفلسطينية في لبنان.


بدوره، اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين باسم محمد الحاج موسى لـ"سبايس الميادين" ان "نفق الحرية كان له الأثر الأهم في تصاعد العمليات في الضفة الغربية".
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