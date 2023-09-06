ثمّن الناطق الإعلامي باسم "حماس" حازم قاسم موقف "حزب الله" بعدم السماح للجيش الإسرائيلي باستهداف أي شخصية للمقاومة الفلسطينية في لبنان.





بدوره، اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين باسم محمد الحاج موسى لـ"سبايس الميادين" ان "نفق الحرية كان له الأثر الأهم في تصاعد العمليات في الضفة الغربية".

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