مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!

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وبحسب المصادر، فإنَّ الصراف يُبلغ المواطن بأنَّ ورقة الـ100 ألف ليرة ذات الخط الأخضر عمليّة أكثر من تلك التي تتضمن خطاً أزرق باعتبار أنَّ الصرافات الآلية لدى المصارف تقبلها بسرعة في حال أراد المواطن إيداع مبلغٍ بالليرة ضمن حسابه، وذلك على عكس ورقة الـ100 ألف ليرة ذات النوع الثاني.المُفارقة هنا هي أنَّ بعض الصرافين أبلغوا المواطنين بأنَّ شراء النوع الأول من ورقة الـ100 ألف لن يكون بنفس سعر شراء النوع الثاني، بمعنى أنّ الحصول عليه سيكونُ أغلى وبسعرٍ أعلى. فعلى سبيل المثال، إن أراد المواطن الحصول على رزمة من 100 ألف ليرة ذات الخط الأخضر، فيتوجّب عليه دفع دولارٍ إضافي للصرّاف بغض النظر عن المبلغ الذي يقومُ بصرفه، وذلك كـ"عمولة" لقاء توفير أوراق نقدية يمكن تداولها واستخدامها بسهولة.