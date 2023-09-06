Advertisement

لبنان

مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2023 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1104819-638296377833241108.jpg
Doc-P-1104819-638296377833241108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فُوجئ مواطنون بخطوةٍ جديدة اتخذها صرّافون في السوق الموازية، وتتصلُ بعرضهم نوعين من ورقة الـ100 ألف ليرة لبنانية، الأول يتضمنُ خطاً أخضر فيما النوع الثاني يتضمّنُ خطاً باللَّون الأزرق.

Advertisement
وبحسب المصادر، فإنَّ الصراف يُبلغ المواطن بأنَّ ورقة الـ100 ألف ليرة ذات الخط الأخضر عمليّة أكثر من تلك التي تتضمن خطاً أزرق باعتبار أنَّ الصرافات الآلية لدى المصارف تقبلها بسرعة في حال أراد المواطن إيداع مبلغٍ بالليرة ضمن حسابه، وذلك على عكس ورقة الـ100 ألف ليرة ذات النوع الثاني.

المُفارقة هنا هي أنَّ بعض الصرافين أبلغوا المواطنين بأنَّ شراء النوع الأول من ورقة الـ100 ألف لن يكون بنفس سعر شراء النوع الثاني، بمعنى أنّ الحصول عليه سيكونُ أغلى وبسعرٍ أعلى. فعلى سبيل المثال، إن أراد المواطن الحصول على رزمة من 100 ألف ليرة ذات الخط الأخضر، فيتوجّب عليه دفع دولارٍ إضافي للصرّاف بغض النظر عن المبلغ الذي يقومُ بصرفه، وذلك كـ"عمولة" لقاء توفير أوراق نقدية يمكن تداولها واستخدامها بسهولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-09-06
17:05 | 2023-09-06
16:56 | 2023-09-06
16:50 | 2023-09-06
16:30 | 2023-09-06
15:47 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24