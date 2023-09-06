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لبنان
أبي المنى: زيارة الراعي إلى الجبل حدثٌ لا بُدّ منه
Lebanon 24
06-09-2023
|
16:50
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رأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أنَّ "زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى الجبل هي حدث لا بدّ منه"، وأضاف: "لقد أطلقنا على لقاء الزيارة في المكتبة الوطنية في بعقلين، وهي إحدى محطات البطريرك الراعي ثمار المصالحة وآفاق المستقبل، إذ كلما زادت التعقيدات كل ما كانت الحاجة أكبر لاستلهام روح المصالحة وزيارة البطريرك تصب في هذا الاتجاه، فكلنا معنيّون بلبنان الذي يتسّع للجميع ويحتاج الجميع".
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وفي حديث إلى "الأنباء" الإلكترونية، أكد أبي المنى أنه "بين لقاء البطريرك صفير والنائب السابق وليد جنبلاط عام 2001 وزيارة الراعي يوم الجمعة مسار أكّد حقيقية المصالحة"، وأضاف: "هناك أمورٌ كثيرة قد تغيّرت بين التاريخين، لكن المصالحة بقيت وبقيَ الجبل، ولقاء الجمعة هدفه تثمير المصالحة حيث سوف نُجيب من بعقلين على سؤال كيف يمكن تثمير المصالحة".
أمّا في الشقّ السياسي، دعا أبي المنى كلّ الأفرقاء إلى الاستجابة لدعوة الحوار، وقال: "لا نريد أن يكون ذاك الحوار فوق الدستور أو تغييباَ للحياة الديمقراطية، لكننا نؤمن بجمال التسوية التي تحدث عنها كمال جنبلاط، إذ لا جدوى من الإمتناع عن الحوار، بينما نوعه وشكله ليس من مهمتي".
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