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لبنان

التضخّم آخذ بالثبات

Lebanon 24
06-09-2023 | 17:05
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إقدام الإدارات على ضرب أجور الخدمات بعشرات المرات يعني أن التضخم آخذ بالثبات والتعاظم، مما يعمق مسار الإنهيار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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