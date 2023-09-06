تعيين رئيس للاركان يتعثر

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كتبت" الديار": بعد ازالة الجفاء بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، تم إعادة طرح تعيين رئيس جديد للاركان في الجيش بعد إحالة الرئيس السابق للاركان العميد امين العرم على التقاعد منذ 10 اشهر، وعلم ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور حركا هذا الملف مع بري وحزب الله والقيادات السياسية وقائد الجيش، كما شملت الاتصالات العديد من المرجعيات الروحية والتيار الوطني الحر عبر النائبين غسان عطالله وسيزار ابي خليل واصدقاء مشتركين بالإضافة الى « سعاة خير»، وعلم ان التيار الوطني الحر وتحديدا جبران باسيل رفض رفضا قاطعا التدخل بالأمر مؤكدا ان التعيين يخضع لمسار قانوني فيما رفض الرئيس ميشال عون التدخل ايضا، وكان قائد الجيش رفع مذكرة لوزير الدفاع تتضمن اقتراحا بتعيين رئيس للاركان، لكنه رفض أمضاء المذكرة متمسكا بالقانون، مع العلم ان قانون الدفاع يتضمن بندا واضحا لجهة تولي رئيس الأركان مهام قائد الجيش في حال احالته إلى التقاعد او تعثر تعيين البديل، وسيحال العماد جوزف عون إلى التقاعد في منتصف كانون الثاني 2024 ويصبح الموقع شاغرا، لكن باسيل يؤكد ان مهام القائد في هذه الحالة تذهب لأكبر الأعضاء سنا في المجلس العسكري، وما جرى في حاكمية مصرف لبنان والامن العام يطبق على قائد الجيش حتى انتخاب رئيس للجمهورية.