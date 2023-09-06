Advertisement

لبنان

إجتماع في الفاتيكان لحسم الخيارات اللبنانيّة

Lebanon 24
06-09-2023 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1104855-638296628970225653.jpg
Doc-P-1104855-638296628970225653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ميشال نصر في" الديار": مصادر مواكبة تكشف ان المباركة البطريركية انطلقت من نقطتين اساسييتين:
- الاولى: ان مبادرة عين التينة، وبعيدا عن الحسابات الضيقة التي يحكى عنها، والتحليلات عن انها تصفية حسابات فرنسية - ايرانية، هي بالاساس تتوافق مع الخطوط العريضة لمطالب بكركي، التي طالما عبّرت عنها بيانات مجلس المطارنة وعظات البطريرك الراعي وتصاريحه.
Advertisement
- الثانية: تتعلق بالاجتماع الذي تحضر له دوائر الفاتيكان مع اطراف من الخماسي الباريسي في روما، بينهم واشنطن، لبحث الملف اللبناني، عشية لقاء الموفد الفرنسي الى بيروت لودريان باطراف الخماسي، على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، لوضعهم في تفاصيل لقاءاته ونتائج زيارته المنتظرة الى بيروت.

واكدت المصادر ان المعلومات التي رشحت من الصرح البطريركي تشير الى انه لم يكن في اجواء المبادرة التي اطلقت، كما ان اي تنسيق لم يجر مع البطريرك بشأنها، خلافا لكل التسريبات، معتبرة ان ما صدر عن عين التينة ضبابي ويحتاج الى الكثير من الايضاحات، دون ان يعني ذلك عدم التعامل بايجابية مع الخطوة من جهة، وامكانية تعديل بنودها من قبل مطلقيها لتصبح اكثر قبولا من جهة ثانية.
وحول امكانية الخلاف الذي قد ينشأ بين بكركي واطراف مسيحية معارضة، رأت المصادر ان الصرح لا يلزم احد بموقفه، وهو يقف على الحياد بين الاطراف السياسية المسيحية، ومواقفه نابعة من المصلحة الوطنية، مستدركة ان الانقسام المسيحي الحاد، وعدم رغبة تلك الاطراف بالجلوس في بكركي لمناقشة الاستراتيجية الواجب اعتمادها، تدفع بكركي الى التدخل وتجرها الى ذلك، علما ان البطريرك ملتزم باي اجماع مسيحي يمكن ان يتحقق.
واعتبرت المصادر بان الحديث عن ان موقف الصرح يقترب من موقف ميرنا الشالوحي وهو مؤيد له، فان في ذلك مجافاة للحقيقة، لان التيار الوطني الحر يخوض حوارا سياسيا مع حزب الله بكركي غير معنية فيه، كما ان البياضة لا تحمل وجهة نظر الكنيسة الى طاولة الحوار ولا تمثلها، وبالتالي فان موقف البطريرك يبقى معنويا.
وختمت المصادر بان القصور المسيحي الذي يتجلى عند كل محطة مفصلية، يجعل الكنيسة ملزمة بالتدخل، وبالتالي بالحصول على دعم الحاضرة الفاتيكانية بما تمثله من ثقل معنوي على الساحة الدولية، خصوصا في ظل تأثيرها الحالي في اكثر من ملف، من الحرب الاوكرانية الى الانتخابات الاميركية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-07
03:00 | 2023-09-07
02:50 | 2023-09-07
02:45 | 2023-09-07
02:26 | 2023-09-07
02:15 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24