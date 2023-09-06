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لبنان

طلب من وزير النقل.. جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف المطار

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:50
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع اكس: "حرصا على متابعة انجاز الملفات والاشغال الملحة  والمزمنة لتأمين  حسن سير العمل في كافة مرافق المطار  باعتباره محورا جويا اساسيا، وبالنظر لمشاركة اكثر من ادارة ومؤسسة وشركه في متابعة هذه الأعمال، سنتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الملفات ووضع الأمور في نصابها."
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