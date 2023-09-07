تجدد اللقاءات بين المعارضة وباسيل

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بالرغم من الخطوات المتقدمة على صعيد الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، الا ان رئيس "التيار" جبران باسيل يصر على الحفاظ على مستوى معين من التنسيق مع قوى المعارضة.وبحسب مصادر مطلعة "فإن لقاءات دورية تحصل بين ممثلين عن "التيار" ونواب من المعارضة يتم فيها مناقشة عناوين سياسية عريضة مرتبطة بشكل او بآخر بالإستحقاق الرئاسي".وتقول المصادر "ان اللافت في هذه اللقاءات ان غالبيتها لا تشهد حضوراً لنواب من "تكتل الجمهورية القوية"، بل تقتصر على نواب الكتائب وبعض المستقلين المقربين من الصيفي..وبحسب مصادر نيابية فان اجتماعا عُقد قبل يومين وضم عن حزب الكتائب رئيسه النائب سامي الجميل، والنائب إلياس حنكش، وعن "التيار" النائب جورج عطا الله، والنائب السابق إدي معلوف، وعن حزب "القوات اللبنانية" النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وفادي كرم، وعن كتلة "التجدد" النائبان ميشال معوض وأديب عبد المسيح، وعن "قوى التغيير" النائبان ميشال الدويهي ومارك ضو.وبحسب ما تسرّب عن الاجتماع فان" التيار" جدد تمسكه بتقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح جهاد أزعور، مبديا استعداده لإصدار بيان في هذا الصدد لقطع الطريق على كل ما يشاع بخلاف ذلك.