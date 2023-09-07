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لبنان

اتصالات بين قيادات معارضة والبطريركية المارونية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2023 | 01:45
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تواصلت الاتصالات بين قيادات المعارضة والبطريركية المارونية على خلفية الموقف الاخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي وصفه البعض بأنه متمايز عن المعارضة في موضوع الحوار.
واشار قيادي بارز في قوى المعارضة "الى ان هذه الاتصالات نجحت بتوضيح مآل الموقف الاخير للراعي وأنه كان المقصود به "أنه يريد حواراً يحترم الدستور وعملية انتخاب الرئيس".
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ولفت القيادي الى "ان من دلالات هذه التوضيحات عدم تطرق البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة امس برئاسة الراعي الى أي ذكر لموضوع الحوار وحصر موقف المجلس "بدعوة النواب مجددا الى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال السلطات الدستورية إنقاذاً للبلاد مما تعانيه من انهيار مالي واقتصادي، وتفكك للدولة، وتهديدات أمنية، ومحاولات متنوعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج".


المصدر: لبنان 24

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