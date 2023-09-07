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لبنان

رئيس مركز في الدفاع المدني يتعرض للاختناق.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
07-09-2023 | 01:32
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تعرض رئيس مركز الدفاع المدني في ببنين هلال الحصني لحالة إختناق اثناء إخماد منزل في بلدة المحمرة ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن قام الصليب الأحمر بالاسعافات الأولية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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الدفاع المدني

بحنين

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