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لبنان
رئيس مركز في الدفاع المدني يتعرض للاختناق.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
07-09-2023
|
01:32
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تعرض رئيس مركز الدفاع المدني في ببنين هلال الحصني لحالة إختناق اثناء إخماد منزل في بلدة المحمرة ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن قام الصليب الأحمر بالاسعافات الأولية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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