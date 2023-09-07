اعتماد منصة بلومبرغ.. هل سيؤثر على سعر صرف الدولار؟

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أُدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في السرايا اليوم بند يتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد منصة شركة بلومبرغ للتداول والاسواق المالية.وكانت منصة "صيرفة" قد توقفت منذ تسلّم النائب الأول بالإنابة وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ولكن بقي الاعتماد على سعرها في دفع رواتب القطاع العام.واتخذ منصوري قرار توفير منصة تبادل الكترونية جديدة بديلة من منصة "صيرفة" وقام باستدراج عروض شاركت فيه كل من بلومبرغ ورويترز ورست على "بلومبرغ".وقد تم إدراج قرار التعاون مع هذه المنصة العالمية على جدول اعمال الجلية اليوم بعدما رفعه وزير المال يوسف الخليل عقب تسلمه كتاب الحاكم بالإنابة في هذا الشأن، والذي ينص صراحة على اعتماد منصة الكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصة "صيرفة" التي تفتقر الى الشفافية والحوكمة.وهنا يسأل اللبنانيون كيف سيؤثر قرار اعتماد منصة "بلومبرغ" على سعر صرف الدولار؟في هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "منصة "صيرفة" كانت من انتاج محلي قادرة على التعاطي مع اقتصاد "الكاش" أي مع السوق النقدي بطريقة غير شفافة، اما منصة "بلومبرغ" فستكون مختلفة لناحية تمتعها بالشفافية فهي وسيتم ربط المصارف وعمليات الصرف بواسطة هذه الغرفة الالكترونية".وتابع:"كل العمليات التي ستتم ستحصل عبر المصارف ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتحرّك منصة بلومبرغ وبأي طريقة ستقوم المصارف بإجراء عمليات الصرف هل من خلال حسابات الزبائن ام من حسابات "الفريش" أم من حسابات مصرفية قديمة يمكن التصرف بها بالليرة اللبنانية على سبيل المثال وبأي سقوف؟"ولفت إلى ان"منصة بلومبرغ ستظهر في المرحلة الأولى وكأنها آلية لضبط سعر الصرف لاسيما إذا وُضع صندوق ضبط سعر الصرف الموجود احتياطيا في مصرف لبنان بخدمة هذه المنصة."وأضاف: "أما لاحقا فإذا بدأت الأمور تستهلك الكثير من الاحتياطات لدى مصرف لبنان في هذا الصندوق فمن المؤكد ان هذه المنصة لن تكون قادرة على ضبط عمليات الصرف خاصة إذا عدنا إلى العمليات بواسطة الحسابات بكل أنواعها "الفريش" وما قبلها والتعميم رقم 165 وما قبله".واعتبر ان "هذه العملية ستُفاقم عمليات الصرف وقد تؤثر على سعر صرف الدولار، لأن بلومبرغ ستكون عملية بيع وشراء وهناك من يبيع ويأخذ سيولة بالليرة اللبنانية ويستطيع لاحقا استخدامها في عمليات الشراء ما سيؤدي إلى تفاقم السعر ".وختم قائلاً: "بلومبرغ اسم وكالة كبرى تقوم بعملية ضبط ولكن لا تقدم إنجازات مجانية، يعني أنها قد تُساهم في التصميم والتنفيذ والشفافية ولكن إذا "فلت"سعر الصرف فلن تهتم لذلك."