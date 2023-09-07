"قياديٌّ" مسيحي بارز "على الرفّ"

عُلِمَ أنّ قيادياً قواتياً بارزاً في زحلة لم تتمّ دعوته إلى "قداس شهداء المقاومة اللبنانية" بسبب استياء قيادة الحزب من أدائه وممارساته في الفترة الأخيرة، لكنّه بالمقابل مُصرّ على اثبات وجوده الحزبيّ في الإنتخابات الداخليّة للحزب المقرّرة هذا الشهر، حيث يقول قياديون آخرون إنّه "وُضِعَ جانباً".

Advertisement