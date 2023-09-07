ينشط بين المكلّس وخلدة.. تعرّفوا الى النشّال المحترف الذي أوقفته المعلومات (صورة)

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم بمختلف أنواعها في جميع المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات اشتبهت بشخص يقوم بعمليات نشل في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى:غ. م. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)، بحقّه خلاصتَي حكم بجرائم مخدّرات وسرقة.بتاريخ 30-8-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلة الشّويفات على متن دراجة آليّة لونها أسود، تم ضبطها.بتفتيشه والدّراجة، عثر على /3/ حقائب إحداها تحتوي على مفاتيح منزل ومفاتيح سيارة وأوراق ومستندات شخصية عائدة لسيدة، إضافةً إلى ضبط هاتف خلوي، مبلغ مالي، ومفتاح درّاجة آليّة.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالعديد من عمليات النّشل في منطقتي المكلّس وخلدة مستخدمًا دراجتين آليّتَيْن، إحداهما أوقف على متنها وثانية لونها أزرق، وأنّ الحقيبةَ التي ضُبِطَت بحوزته تحتوي على مفاتيح ومستندات شخصية، قام بنشلها من محلّة المكلّس قبل توقيفه. كذلك، اعترف بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.