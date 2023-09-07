Advertisement

لبنان

ينشط بين المكلّس وخلدة.. تعرّفوا الى النشّال المحترف الذي أوقفته المعلومات (صورة)

Lebanon 24
07-09-2023 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1104942-638296790542868153.jpg
Doc-P-1104942-638296790542868153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 

   في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم بمختلف أنواعها في جميع المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات اشتبهت بشخص يقوم بعمليات نشل في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.
Advertisement

من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى:

غ. م. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)، بحقّه خلاصتَي حكم بجرائم مخدّرات وسرقة.
   بتاريخ 30-8-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلة الشّويفات على متن دراجة آليّة لونها أسود، تم ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، عثر على /3/ حقائب إحداها تحتوي على مفاتيح منزل ومفاتيح سيارة وأوراق ومستندات شخصية عائدة لسيدة، إضافةً إلى ضبط هاتف خلوي، مبلغ مالي، ومفتاح درّاجة آليّة.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالعديد من عمليات النّشل في منطقتي المكلّس وخلدة مستخدمًا دراجتين آليّتَيْن، إحداهما أوقف على متنها وثانية لونها أزرق، وأنّ الحقيبةَ التي ضُبِطَت بحوزته تحتوي على مفاتيح ومستندات شخصية، قام بنشلها من محلّة المكلّس قبل توقيفه. كذلك، اعترف بتعاطي المخدّرات.

   أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-09-07
05:00 | 2023-09-07
04:00 | 2023-09-07
05:39 | 2023-09-07
05:12 | 2023-09-07
05:02 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24