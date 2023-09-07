على وقع الحديث عن انتشار القوة الأمنية المشتركة.. اليكم ما يجري في مخيم عين الحلوة

يسجل إستنفار أمني داخل مخيم عين الحلوة بعد تعذّر إنتشار القوة الأمنية المشتركة نتيجة رفض هيثم الشعبي إخلاء المدارس تحت تهديد إطلاق النار على اي تقدم للقوة المشتركة من قبل إرهابيي "جند الشام" و "الشباب المسلم"، بحسب ما أفاد مندوبو "لبنان 24".

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