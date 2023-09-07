حميه اعلن بدء صيانة طرقات في قضاء بشري

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في بيان اليوم، البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء بشري من خلال الوفر الحاصل من قرض البنك الدولي .

Advertisement