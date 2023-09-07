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لبنان

لقاء أبناء الجبل عن زيارة الراعي: عسى أن تكون بادرة أمل في انتخاب رئيس

Lebanon 24
07-09-2023 | 04:41
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رحب لقاء أبناء الجبل في بيان بزيارة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الجبل، تلبية لدعوةٍ كريمةٍ من سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، والتي سيلتقي فيها فاعليات وأهالي المنطقة وفي طليعتهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.
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ورأى اللقاء في الزيارة ترسيخًا عميقًا لثوابت مصالحة الجبل، بما تشكّل من محطة تاريخيّة أرسى فيها صاحب الغبطة البطريرك صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط دعائم العيش المشترك والانفتاح والمحبة والتآخي في جميع قرى وبلدات الجبل، ما أصبح أنموذجًا يُحتذى للعيش المشترك على مساحة الوطن.
وقال البيان: "وتأتي هذه الزيارة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التلاقي والتفاعل بما يبدّد نواحي القلق والخوف عند اللبنانيين. أما الجبل الذي هو قلب لبنان فهو كما كان دائمًا، شامخًا أبيًّا بكل أبنائه مشكلاً الدرع الواقي لحماية لبنان بحيث أنه عندما يكون الجبل بخير يكون لبنان بخير، فنحن أبناء هذه الأرض الطيّبة، يجمعنا تطلّع واحد نحو مستقبل الدولة المعاصرة، دولة الحق والقانون والتسامح. وعلى هذا نعيش أجواء المصالحة في جميع القرى والبلدات، وبتفاعل يوميّ لا تعكّره أيّ غيمة مظلمة من أيّ جهة أتت. وعلى هذا النهج نسير من خلال النشاطات والفعاليات والتواصل مع الجميع في قرى الجبل الأشمّ".
 
وأضاف: "عسى أن تكون لقاءات البطريرك الراعي غدًا، ولا سيما في دارة المختارة، بادرة أمل ورجاء وتفاؤل في انتخاب رئيس للجمهورية يؤدي دوره في انطلاق خطة وطنية شاملة لإنقاذ البلاد. أهلاً بسيّد بكركي في الجبل، سنواكب زيارتكم بكل تقدير واحترام ومحبّة".
 
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