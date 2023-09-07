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لبنان

بالصور: بلدية بيروت تزيل المخالفات والتعديات على الشوارع والأرصفة

Lebanon 24
07-09-2023 | 04:48
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً للتوجيهات الدائمة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، فيما يتعلق بإزالة كافة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في أرجاء مدينة بيروت، قامت دائرة السير في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كافة أشكال التعديات على الشوارع والأرصفة من عوائق ثابتة ومتحركة وعربات وبسطات عشوائية غير مرخصة، منتشرة على طول الشوارع الممتدة من منطقة البربير، المقاصد، السبيل، الدنا، صبرا والشوارع المتفرغة، ساحة صبرا العامة، وصولاً الى المدينة الرياضية والشوارع المتفرعة.
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وكانت بلدية بيروت قد قامت بإزالة عدد من التعديات والمخالفات في منطقة مار مخايل النهر.
 
والجدير ذكره، أن حملة إزالة المخالفات من شوارع المدينة ستستمر ولن تتوقف لتشمل كل أحياء وساحات وشوارع العاصمة، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة وتسهيلاً لحركة تنقلات المواطنين في مدينتهم دون أية عوائق.
 
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