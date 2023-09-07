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لبنان

نقيب الصيادلة: الوكالة الوطنية للدواء هي الضمانة لتوفره في الأسواق

Lebanon 24
07-09-2023 | 04:58
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اكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم انّه "بات من الضروري اطلاق سراح الوكالة الوطنية للدواء ومختبرها المركزي، التي صدرت القوانين بانشائها عن المجلس النيابي منذ اكثر من سنتين والى الساعة لم تبصر النور".
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واضاف في بيان ان "الوكالة الوطنية للدواء بقوانينها واستقلايتها ومختبرها المركزي هي الضمانة لجودة الدواء وتتبعه في الاسواق". (الوكالة الوطنية)

 
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