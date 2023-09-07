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لبنان

جريحان بحادث سير مروع.. اصابة احدهما خطيرة

Lebanon 24
07-09-2023 | 05:39
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سقط جريحان مساء أمس الاربعاء نتيجة حادث مرور على الأتوستراد الشرقي مقابل صيدا مول في مدينة صيدا.
وقد وصفت حالة أحدهما بالحرجة، ويدعى م.د مواليد 2004 أسعف ونقل عبر فوج الإنقاذ الشعبي إلى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج. فيما أسعف الصليب الأحمر اللبناني الاصابة الثانية وتدعى س.ب. مواليد 1995، وتم نقلها إلى مستشفى حمود الجامعي أيضاً، ووصفت حالتها بالمستقرة. وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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