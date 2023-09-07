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لبنان

الاشقر طالب بإعادة تشغيل مطار القليعات: لاستقبال رحلات منخفضة الكلفة

Lebanon 24
07-09-2023 | 05:47
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طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في بيان اليوم، بـ"إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات لأغراض مدنية لا سيما نقل الركاب"، معتبراً ان "هذا الموضوع يشكل حاجة ماسة للسياحة بشكل أساسي وللإقتصاد الوطني".
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وإذ عَبَّرَ عن دعمه لـ"مطالب أهل الشمال وعكار في هذا الموضوع المحق"، كشف الاشقر عن أنه "سياحياً وعلى المستوى التقني لا يمكن للبنان أن يستقطب رحلات طيران سياحية منخفضة الكلفة، في حال لم يتم إعادة تشغيل مطار القليعات، وهذا ما يحرم لبنان من الكثير من السياح من حول العالم"، مشيراً في هذا الإطار، الى أنه "وبحسب قوانين الطيران المدني المحلية والدولية لا يسمح للمطارات الرئيسية مثل مطار رفيق الحريري – بيروت من إستقبال هذه الرحالات".

 

ولفت الاشقر الى أن "موضوع إستقبال رحلات طيران المنخفضة الكلفة بات يشكل أيضاً حاجة سياحية للبنان، خصوصاً بعد ما تم تسجيله من أرقام كبيرة في عدد الوافدين الى لبنان خلال موسم الصيف، وما يمكن ان يستقطبه لبنان من أعداد كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات".

 

وأعاد الأشقر تأكيد "ضرورة قيام السلطات المعنية سريعاً باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، لفتح المجال لاستقطاب المزيد من السياح  ومن مختلف الجنسيات، وللمساهمة في تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لمنطقة عكار وطرابلس". 
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