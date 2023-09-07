الحكومة توافق على اصدار مراسيم استعادة الجنسية لـ91 مغتربا لبنانيا

أفادت معلومات "لبنان 24" الخاصة انّ الحكومة اللبنانية وافقت على اصدار مراسيم استعادة الجنسية لـ91 مغتربا لبنانيا خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.

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