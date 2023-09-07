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لبنان

الحكومة توافق على اصدار مراسيم استعادة الجنسية لـ91 مغتربا لبنانيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2023 | 06:04
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أفادت معلومات "لبنان 24" الخاصة انّ الحكومة اللبنانية وافقت على اصدار مراسيم استعادة الجنسية لـ91 مغتربا لبنانيا خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
 
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