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لبنان

في الجنوب... محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين

Lebanon 24
07-09-2023 | 06:05
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تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على المولدات في جميع اقضية المحافظة وتم تنظيم اربعة محاضر ضبط بحق المخالفين في المناطق التالية: الحوش (صور)- عدلون- أنان (جزين)- عبرا (صيدا).

 
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