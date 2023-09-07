في الجنوب... محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين

تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على المولدات في جميع اقضية المحافظة وتم تنظيم اربعة محاضر ضبط بحق المخالفين في المناطق التالية: الحوش (صور)- عدلون- أنان (جزين)- عبرا (صيدا).





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