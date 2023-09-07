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لبنان

مجلس الوزراء يوافق على إعتماد منصة بلومبرغ عوضاً عن "صيرفة"

Lebanon 24
07-09-2023 | 06:28
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أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنه سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للنزوح السوري، لافتاً إلى أن وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار أبدى استعداده للمشاركة بها.

مكاري، وخلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية، أعلن أيضاً أن مجلس الوزراء وافق على إعتماد منصة بلومبرغ عوضاً عن منصة صيرفة.
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ووافقت الحكومة على اصدار مراسيم استعادة الجنسية لـ91 مغترباً لبنانياً، كما تم اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ20 الف طن سنويًا.
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