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لبنان

قضية حضانة Gardereve الى الواجهة من جديد.. اليكم ابرز المستجدات القضائية

Lebanon 24
07-09-2023 | 07:16
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علمت قناة mtv أنه صدر قراران عن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار في ما يتعلق بقضية حضانة Gardereve التي شهدت تعنيفا للاطفال، قضى الأول بفسخ قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيسة رانيا يحفوفِ لجهة إخلاء سبيل جومانا بوسعيد (المصوّرة) وبالتالي إبقائها موقوفة، وقضى الثاني بتصديق قرار قاضي التحقيق نفسها لجهة عدم إخلاء سبيل صاحبة الحضانة وبالتالي إبقائها موقوفة أيضاً. 
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المصدر: MTV
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