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لبنان

الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته

Lebanon 24
07-09-2023 | 07:27
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: 

 ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور غير لائقة.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم التوصّل إلى تحديد مكان وهوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى:

م. خ. (من مواليد عام 2000، لبناني)
   بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهديد وابتزاز المدعية بنشر صور غير لائقة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إقامة علاقة حميمة معها والاستحصال منها على صور إضافية. وبعد الكشف على هاتفه الخلوي، تبيّن وجود صور وفيديوهات للمدعية، إضافة إلى صور لعدة فتيات، والعديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي يستخدمها للغاية ذاتها.
 


  لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف والحسابات التي يستخدمها، وتطلب من اللواتي تعرّضن لعمليات مماثلة، الاتصال بالمكتب المذكور على الرقم: 293293-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحسابات على الانستغرام:

Mohamad_khodor_1

xoxoxaaa2022

its_hayhay50

  el_madozz

حساب على موقع الـ: snapchat

Modz229532

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.

 #ما_تتصوّر
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