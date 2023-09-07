الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور غير لائقة.نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم التوصّل إلى تحديد مكان وهوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى:م. خ. (من مواليد عام 2000، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهديد وابتزاز المدعية بنشر صور غير لائقة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إقامة علاقة حميمة معها والاستحصال منها على صور إضافية. وبعد الكشف على هاتفه الخلوي، تبيّن وجود صور وفيديوهات للمدعية، إضافة إلى صور لعدة فتيات، والعديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي يستخدمها للغاية ذاتها.