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لبنان

الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2023 | 08:19
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اصدر مجلس الوزراء اليوم قرارا قضى باصدار مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لـ91 شخصا، بموجب "قانون استعادة الجنسية"، هم:
 
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خاص

مجلس الوزراء

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