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لبنان
بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء... تعميم لمحافظ الجنوب
Lebanon 24
07-09-2023
|
08:44
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عممت محافظة الجنوب بتوجيهات من رئيسها المحافظ منصور ضو كتاباً الى قائمقاميتي قضائي جزين وصور ، واتحادي بلديات صيدا الزهراني وساحل الزهراني ومخاتير البلدات التي ليس فيها بلديات ، حول موضوع تنظيف الاقنية وتاهيل شبكات مياه الأمطار ، في إطار الحفاظ على السلامة العامة و سلامة المواطنين، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء.
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وأشار بيان التعميم إلى أنه "في سياق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول فياضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين ، لا سيما بعد تكاثر ظاهرة رمي النفايات المنزلية على الطرقات العامة والفرعية وخارج المستوعبات المخصصة لها من قبل المواطنين".
أضاف أنه " تلافياً للأضراروالمخاطر التي قد تنجم عن عدم تعزيل الاقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية ، على الجهات المعنية تكليف من يلزم للمبادرة الفوريةوالعمل على تنظيفها ."
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