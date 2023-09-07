Advertisement

لبنان

لودريان في لبنان الاثنين وبدء لقاءاته الرسمية الثلاثاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-09-2023 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1105045-638296989416529825.jpg
Doc-P-1105045-638296989416529825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأكد رسميا أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل الى بيروت الاثنين المقبل، على ان تبدأ اجتماعاته الرسمية يوم الثلاثاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع يلتقي في معراب الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو
lebanon 24
07/09/2023 19:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع أثرية مسروقة تُعاد إلى لبنان.. هذا ما تبيّن في سجّلات التجريم
lebanon 24
07/09/2023 19:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق مشروع "شراكة التوأمة حول التطوير المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان"
lebanon 24
07/09/2023 19:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة أوكرانيا في لبنان: روسيا تواصل "ألعاب الحبوب" لزعزعة الاستقرار في الغرب
lebanon 24
07/09/2023 19:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جان ايف لودريان

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:19 | 2023-09-07
12:08 | 2023-09-07
12:06 | 2023-09-07
12:02 | 2023-09-07
11:52 | 2023-09-07
11:42 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24