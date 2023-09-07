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لبنان

ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة العام 2024

Lebanon 24
07-09-2023 | 11:52
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد  ظهر اليوم في السرايا، للبحث في مشروع قانون موازنة العام 2024.
شارك في الجلسة  نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء:  الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، السياحة وليد نصار،  البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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وقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود الموازنة على ان يستكمل البحث في جلسة تعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل.
كذلك سيعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة  عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين لبحث مستجدات موضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين.
 
 
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