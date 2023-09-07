هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الخميس، تسعيرة ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.