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لبنان

في طرابلس... إشكال وإطلاق نار!

Lebanon 24
07-09-2023 | 10:40
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أفادت مندوية "لبنان 24" بأن اشكالاً تخلله اطلاق نار وقع بين عدد من الاشخاص في منطقة التبانة بطرابلس، وقد اصيب بنتيجته الشاب "م.ق" عن طريق الخطأ بطلقات نارية في قدمه.

وعلى الأثر، تم نقله الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج فيما حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق الاشكال.
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