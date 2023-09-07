وزير يكشف عن فضيحة بالأرقام.. هذا ما أعلنه

أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنّه "من أصل 17000 شركة في لبنان 35 في المئة غير مسجلة في ضريبة الدخل و60 في المئة منها غير مسجلة في الـTVA".

وطالب القرم وزارة المالية بتقديم خطة بهذا الشأن وكيف أنّ شركات تدفع رسوماً وأخرى لا تدفع.