25
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير يكشف عن فضيحة بالأرقام.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
07-09-2023
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنّه "من أصل 17000 شركة في لبنان 35 في المئة غير مسجلة في ضريبة الدخل و60 في المئة منها غير مسجلة في الـTVA".
وطالب القرم وزارة المالية بتقديم خطة بهذا الشأن وكيف أنّ شركات تدفع رسوماً وأخرى لا تدفع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع في السرايا بحث في شؤون قطاع الاتصالات.. وهذا ما أعلنه القرم
Lebanon 24
اجتماع في السرايا بحث في شؤون قطاع الاتصالات.. وهذا ما أعلنه القرم
08/09/2023 04:45:33
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: نعتزم توسيع الاتصالات مع كوريا الشمالية وتنويع التعاون العسكري وصناعة الأسلحة (الشرق)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: نعتزم توسيع الاتصالات مع كوريا الشمالية وتنويع التعاون العسكري وصناعة الأسلحة (الشرق)
08/09/2023 04:45:33
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ20 الف طن سنويًا
Lebanon 24
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ20 الف طن سنويًا
08/09/2023 04:45:33
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
القرم: نقص المازوت في السنترالات نحو الحلحلة... وهذا ما قاله عن الجباية بالتعرفة الجديدة
Lebanon 24
القرم: نقص المازوت في السنترالات نحو الحلحلة... وهذا ما قاله عن الجباية بالتعرفة الجديدة
08/09/2023 04:45:33
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
القرم
الاتصالات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماريتا ودانا الحلاني حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصتا في أحد الأعراس (صور)
Lebanon 24
ماريتا ودانا الحلاني حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصتا في أحد الأعراس (صور)
04:00 | 2023-09-07
07/09/2023 04:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
08:19 | 2023-09-07
07/09/2023 08:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
Lebanon 24
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
07:27 | 2023-09-07
07/09/2023 07:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
06:48 | 2023-09-07
07/09/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:30 | 2023-09-07
أبي المنى: لقاء الراعي المقرّر اليوم سيؤكد على أهمية التلاقي والتواصل
19:02 | 2023-09-07
مسلسل الخروقات مستمرّ في عين الحلوة
17:30 | 2023-09-07
لعبة الرسائل لم تتوقّف
17:05 | 2023-09-07
لا إرتدادات سلبية على الدولار
16:18 | 2023-09-07
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا استرداد آثارنا من نيويورك
16:18 | 2023-09-07
اوّل تعليق "لحركة فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني... ماذا قالت عن تجدّد إشتباكات "عين الحلوة"؟
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 04:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24