الخليل: موازنة 2024 إصلاحيّة... والشامي: نحن بحاجة الى دولارات

قال وزير المالية يوسف الخليل للـ"أم تي في"، إنّ "موازنة 2024 إصلاحيّة، وما يهمّنا أنّ نجبي إيرادات، ولن تكون كل الرّسوم بالدولار".

من جانبه، رأى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بحسب ما أفادت الـ"أم تي في"، أنّه "حتى الآن، موازنة 2024 ليست إصلاحيّة، فالخطوات المتعلّقة بالإصلاح لم تُناقش بعد، ونحن بحاجة الى دولارات".

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إلى ذلك، قال وزير البيئة ناصر ياسين للـ"أم تي في": "انتهينا من الاطلاع على بنود الموازنة، والأسبوع المقبل سنخوض في الأرقام بين الايرادات والنفقات".

توازيّاً، أفادت معلومات "الجديد"، أنّ مناقشة موازنة 2024 لن تطول، لأنّ معظم بنودها تمّ الموافقة عليها، وبقيت بعض البنود القليلة التي ستناقش في الجلسة المقبلة".