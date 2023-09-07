خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري

قرّر مجلس الوزراء في جلسة اليوم، الموافقة على إعطاء تعويض شهري مقطوع عن شهريّ أيلول وتشرين الأوّل لموظفي الإدارات العامة، في حال الإلتزام الكامل بالدوام الرسميّ.

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