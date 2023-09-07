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لبنان
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-09-2023
|
12:06
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قرّر مجلس الوزراء في جلسة اليوم، الموافقة على إعطاء تعويض شهري مقطوع عن شهريّ أيلول وتشرين الأوّل لموظفي الإدارات العامة، في حال الإلتزام الكامل بالدوام الرسميّ.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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