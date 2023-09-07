عن موجة النزوح السوري وعصابات الإتجار بالبشر.. كلام لافت من حجار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار للميادين أن لبنان يشهد موجة نزوح سوري جديدة، لافتاً إلى أن "ملف النزوح السوري الجديد خطير جداً والحكومة ستتابع هذا الموضوع".

وفي حديث للميادين، أشار حجار إلى أنه "هناك عصابات للإتجار بالبشر وتواطؤ من بعض العناصر الأمنية في تسهيل النزوح من سوريا إلى لبنان"، مضيفاً أن "الجيش وجهاز الأمن العام يقومون بجهود جبارة لمنع موجة النزوح الجديدة إلى البلاد".

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وتابع قائلاً: "نحتاج 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سوريا والعدد المتوفر حالياً هو 8 آلاف فقط".

وشدد حجار على أن "لبنان لا يستطيع تحمل موجة جديدة من النزوح السوري ولن نسمح بتسجيل أي نازح جديد في مفوضية اللاجئين".

وقال حجار: "سوريا تتعرض لحصار اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر"، محمّلاً مسؤولية النزوح الجديد للولايات المتحدة.

كما وحمّل حجار المجتمع الدولي مسؤولية تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان.

وأضاف: "وضع الجميع في لبنان من مواطنين ونازحين سوريين صعب جداً وأنصح الشباب السوريين بالصمود في بلدهم رغم قسوة ذلك".