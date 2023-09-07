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لبنان

إجتماع طارىء لهيئة العمل الفلسطيني المشترك.. 3 تأكيدات حول الوضع في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
07-09-2023 | 12:57
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صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا البيان التالي:
 
عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية في صيدا اجتماعا طارئا في منزل اللواء ماهر شبايطة في حي حطين في مخيم عين الحلوة لمناقشة تنفيذ قرارات هيئة العمل المركزية في سفارة دولة فلسطين وبحضور سعادة السفير أشرف دبور وبحضور القوى اللبنانية الرسمية والحزبية المتعلقة بتنفيذ قراراتها.
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وبعد مناقشة ما اتفق عليه في الاجتماع، أكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك على التالي:

أولا أكدت على تكريس الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.
ثانيا، أكدت على ضرورة إخلاء المدارس وتسليمها إلى القوة المشتركة. 
ثالثا، تعزيز القوة المشتركة من كافة القوى الوطنية والإسلامية لجلب المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد فرهود وفقا لاجتماع السفارة وبإجماع الجميع فلسطينيا ولبنانيا.
 
 
 

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