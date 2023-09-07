وضع على نار حامية.. متى سيدعو بري إلى جلسات لانتخاب الرئيس؟

أفادت معلومات "الجديد" أن الملف الرئاسي وضع على نار حامية في هذا الشهر وسط امكانية ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات لانتخاب الرئيس في النصف الثاني من شهر ايلول، اي بعد اكتمال مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيصل يوم الاثنين المقبل.

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