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لبنان

وضع على نار حامية.. متى سيدعو بري إلى جلسات لانتخاب الرئيس؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 13:10
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أفادت معلومات "الجديد" أن الملف الرئاسي وضع على نار حامية في هذا الشهر وسط امكانية ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات لانتخاب الرئيس في النصف الثاني من شهر ايلول، اي بعد اكتمال مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيصل يوم الاثنين المقبل. 
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