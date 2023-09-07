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لبنان

وصفتها "بعالية السقف".. مصادر مطلة على موقف "حزب الله": يصعب تطبيق مطالب باسيل

Lebanon 24
07-09-2023 | 13:13
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قالت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" لـ"الجديد"، إنّ "هناك مطالب عالية السقف لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يصعب تطبيقها في الاسابيع المقبلة، وبالتالي اما الذهاب لانتخاب رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية في القريب من الايام، واما استمرار مناقشة القوانين المطروحة في اللجان".
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