منسق "العزم" بعكار ثمن الدعوة لجلسة حكومية على جدول أعمالها فتح مطار القليعات

ثمّن منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين في بيان، "دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها فتح مطار القليعات في عكار. هذا المرفق المهمل منذ عقود، والذي نأمل أن يجد افتتاحه طريقه إلى التنفيذ بشكل سلس دون عقبات أو مماحكات".

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وقال: "كما نثني على جهود كل من ساهم في ما تحقق حتى الآن، ليبصر هذا المشروع النور أخيرا"، مضيفاً: "على أمل أن يتحول "الحلم العكاري" إلى حقيقة، ويحسن أهل عكار والجوار وممثلوهم في الندوة البرلمانية استثمار هذه الخطوة بما يدفع بالعجلة التنموية إلى الأمام، ويساهم في إيجاد فرص العمل المنشودة، ولا يتحول المطار مجددا إلى مادة للسجالات العقيمة والمزايدات الطائفية التي ملها اللبنانيون".





