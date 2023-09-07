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لبنان

بالصور الإشتباه بدراجة ناريّة سوداء.. ومفاجأة كبيرة بالذي عُثر عليه في داخلها!

Lebanon 24
07-09-2023 | 13:18
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه حوالي الساعة 18:00 من تاريخ 7-9-2023، اشتبهت دورية من فوج حرس مدينة بيروت بدراجة نارية سوداء اللون دون لوحات على متنها شخصين في محلة شاتيلا،  وعند قيام عناصر الدورية بمحاولة توقيفها للتأكد من وضعها القانوني، قام سائق الدراجة والشخص الذي برفقته برمي الدراجة وفرا هاربين باتجاه منطقة الشياح (خارج نطاق بلدية بيروت) وتواريا عن الانظار، وعند تفتيش الدراجة عثر بداخلها على كمية من المخدرات بمختلف انواعها ( كوكايين ، ماريجوانا،وغيرها معدة و موضبة بأكياس بلاستيكيه، على الفور وبناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم ايداع المضبوطات و الدراجة النارية المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني. 
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