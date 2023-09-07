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لبنان

صورة قديمة تُنشر لأوّل مرّة من بيروت... شاهدوها

Lebanon 24
07-09-2023 | 13:41
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نشرت صفحة "أرشيف لبنان Lebanon Archive‎" عبر "فيسبوك"، صورة لقافلة جِمال في مدينة بيروت تعود للعام 1924.
 
 
وأشارت "أرشيف لبنان Lebanon Archive‎" المتخصصة بنشر الصور التاريخيّة للبنان، أنّ صورة الجمال تُنشر لأول مرة على صفحتها.
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