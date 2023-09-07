صورة قديمة تُنشر لأوّل مرّة من بيروت... شاهدوها

نشرت صفحة "أرشيف لبنان Lebanon Archive‎" عبر "فيسبوك"، صورة لقافلة جِمال في مدينة بيروت تعود للعام 1924.

وأشارت "أرشيف لبنان Lebanon Archive‎" المتخصصة بنشر الصور التاريخيّة للبنان، أنّ صورة الجمال تُنشر لأول مرة على صفحتها.