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لبنان

يزور الأرض كل 500 سنة... مذنّب ظهر في سماء لبنان إليكم صورته

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:00
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نشرت صفحة "Lebanon Weather Forecast - LWF" عبر "فيسبوك"، صورة تعود للمُذنّب "C/2023 P1" الذي ظهر فجر يوم أمس الأربعاء، في سماء بلدة دير القمر - الشوف.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المذنب اكتشف في 12 اب 2023، من قبل عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا.
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إلى ذلك، كان باحث الفيزياء الفلكية في جامعة "هال" براد جيبسون، قال إنّ "المذنب يستغرق حوالي 500 عام للدوران حول النظام الشمسي، لذا، فإن القول بأن هذه فرصة العمر لرؤيته ليست مبالغة.

 

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