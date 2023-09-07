"الأحرار": لحوار بنّاء محصور بانتخابات الرئاسة

عقد المجلس الأعلى في حزب "الوطنيين الأحرار" اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الاعضاء.



وتوقف المجتمعون في بيان، عند "موجة النزوح السوري الجديدة، التي تُنذِر بانفجارٍ كبير، بينما نرى أن تحرك المسؤولين السياسيين والاجهزة الامنية والعسكرية ليس على القدر المطلوب، مما يجعلنا نطرح علامة استفهام حول نياتهم الحقيقية".

Advertisement وتوقف المجتمعون في بيان، عند "موجة النزوح السوري الجديدة، التي تُنذِر بانفجارٍ كبير، بينما نرى أن تحرك المسؤولين السياسيين والاجهزة الامنية والعسكرية ليس على القدر المطلوب، مما يجعلنا نطرح علامة استفهام حول نياتهم الحقيقية".

كما أهاب المجلس بـ"الجيش اللبناني، المؤتمن على امن حدودنا الوطنية، التدخل الحازم لضبط الوضع، وبخاصة عند المعابر غير الشرعية، منعا لتفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة"، اكد "موقف الحزب الثابت بدعم القرار الذي يجيز لليونيفيل التدخل على طول الحدود البرية".

وفي موضوع الحوار، اعتبر المجلس الأعلى في الحزب انه "يجب ان يكون حوارا بناء محصورا بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يتم فوق الطاولة وليس في الخفاء، لأنه يتوجب علينا ان نُصارحَ بعضنا كلبنانيين بشفافية، ولو لمرة واحدة، وهذا ضروري لكشف النوايا الحقيقية"، مشترطا أن "يكون الحوار علنيا، بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان، على ان يبث مباشرة عبر وسائل الإعلام كافة، كي يتمكن اللبنانيون جميعا من متابعة مجرياته".

كما اعتبر أن "سلسلة الضرائب التي اعلن عنها في سياق مشروع موازنة 2024، معيبة فيها من الوقاحة والاستفزاز للشعب، الذي خسر ودائعه، وهو شاهد على التهرب الجمركي والضريبي الذي يتحمل وزره اقتصاديا، وبالتالي من حقه ان يسأل لماذا تقفل المرافق التي تعود بالايرادات على خزينة الدولة، كالنافعة والدوائر العقارية؟ فيما نرى ان السلسلة تضرب اللبنانيين المقيمين في عمق وجودهم، من حيث ان بعضها هو مستوفى حصرا بالدولار الأميركي، فيما الرواتب ما زالت بغالبيتها بالليرة اللبنانية، وهي لا تكفي لتغطية الحاجات المعيشية الأساسية".



هذا وحث المجلس "الكتل النيابية المؤتمنة على شؤون المواطنين الحياتية على تحملِ مسؤولياتها تفاديا للمزيد من المشاكل الإجتماعية، فالجوع قد يولد ثورة لا قدرة على احتوائها".